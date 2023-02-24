Georgi Nikolov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Georgi Nikolov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Georgi Nikolov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Georgi Nikolov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Georgi Nikolov 5 Temmuz 2002 tarihinde Vratsa şehrinde doğmuştur. 1,72 m boyundadır. Bulgaristan uyrukludur.Gerçek adı da Георги Николаев Николов şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Georgi Nikolov Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Georgi Nikolov, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sportist Svoge futbol takımında oynamaktadır. Sportist Svoge takımına 10 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Georgi Nikolov'nin Sportist Svoge ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Georgi Nikolov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Georgi Nikolov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Georgi Nikolov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Georgi Nikolov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

16 Ocak 2017 yılında Ludogorets U19

5 Temmuz 2021 yılında Botev Vratsa

10 Ocak 2022 yılında Sportist Svoge

Georgi Nikolov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Georgi Nikolov şuan Sportist Svoge takımında oynamakta ve 15 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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