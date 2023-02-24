Georgi Valchev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Georgi Valchev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Georgi Valchev adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Georgi Valchev Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Georgi Valchev 5 Şubat 2000 tarihinde Yambol şehrinde doğmuştur. 1,98 m boyundadır. Bulgaristan uyrukludur.Gerçek adı da Георги Валентинов Вълчев şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Georgi Valchev Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Emerald Sports Consult yapmaktadır. Georgi Valchev, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Dunav Ruse futbol takımında oynamaktadır. Dunav Ruse takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Georgi Valchev'nin Dunav Ruse ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Georgi Valchev Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Georgi Valchev isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Georgi Valchev Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Georgi Valchev futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Ludogorets II

1 Temmuz 2021 yılında Dunav

Georgi Valchev Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Georgi Valchev şuan Dunav Ruse takımında oynamakta ve 70 numaralı formayı giymektedir.

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