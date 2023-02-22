Georgie Poynton kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Georgie Poynton Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Georgie Poynton adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Georgie Poynton Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Georgie Poynton 28 Ağustos 1997 tarihinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. İrlanda uyrukludur.Gerçek adı da George Poynton şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Georgie Poynton Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Georgie Poynton, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Drogheda United FC futbol takımında oynamaktadır. Drogheda United FC takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Georgie Poynton'nin Drogheda United FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Georgie Poynton Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Georgie Poynton isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Georgie Poynton Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Georgie Poynton futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2014 yılında Dundalk FC

12 Ocak 2017 yılında Bohemians

31 Aralık 2017 yılında Dundalk FC

1 Ocak 2019 yılında St. Pat's

20 Şubat 2019 yılında Waterford FC

20 Kasım 2019 yılında Shelbourne

1 Ocak 2022 yılında Drogheda United

Georgie Poynton Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Georgie Poynton şuan Drogheda United FC takımında oynamakta ve 26 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Georgie Poynton Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

East Meath United (bis 2013), Dundalk FC

İrlanda U17 takımında 6 numaralı formasıyla 24 Ekim 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 9 maçta 2 gol atmıştır.

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