Georgios Antoniadis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Georgios Antoniadis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Georgios Antoniadis adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Georgios Antoniadis Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Georgios Antoniadis 25 Eylül 1999 tarihinde doğmuştur. Yunanistan uyrukludur.Gerçek adı da Γεώργιος Αντωνιάδης şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Georgios Antoniadis Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Panachaiki GE futbol takımında oynamaktadır. Panachaiki GE takımına 30 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Georgios Antoniadis'nin Panachaiki GE ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Georgios Antoniadis Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Georgios Antoniadis isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Georgios Antoniadis Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Georgios Antoniadis futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında Eth. Filippiada

1 Temmuz 2018 yılında Panegialios

1 Temmuz 2020 yılında AO Trikala

1 Temmuz 2021 yılında FS Kozani

24 Ocak 2022 yılında KF Skënderbeu

1 Eylül 2022 yılında Kulüpsüz

10 Kasım 2022 yılında Paniliakos

30 Ocak 2023 yılında Panachaiki

Georgios Antoniadis Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Georgios Antoniadis şuan Panachaiki GE takımında oynamakta ve 77 numaralı formayı giymektedir.

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