Georgios Ballas kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Georgios Ballas Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Georgios Ballas adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Georgios Ballas Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Georgios Ballas 7 Nisan 2001 tarihinde Volos şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Yunanistan uyrukludur.Gerçek adı da Γεώργιος Μπάλλας şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Georgios Ballas Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini THE LEGION AGENCY yapmaktadır. Georgios Ballas, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Niki Volou futbol takımında oynamaktadır. Niki Volou takımına 6 Ağustos 2021 tarihinde katılmıştır. Georgios Ballas'nin Niki Volou ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Georgios Ballas Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Georgios Ballas isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Georgios Ballas Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Georgios Ballas futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında PAOK U17

1 Temmuz 2018 yılında Volos NPS U19

1 Temmuz 2020 yılında Volos NPS

6 Ağustos 2021 yılında Niki Volou

19 Ocak 2022 yılında AEP Kozanis

30 Haziran 2022 yılında Niki Volou

Georgios Ballas Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Georgios Ballas şuan Niki Volou takımında oynamakta ve 25 numaralı formayı giymektedir.

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