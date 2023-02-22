Georgios Bletsas kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Georgios Bletsas Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Georgios Bletsas adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Georgios Bletsas Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Georgios Bletsas 2 Mayıs 1995 tarihinde Ioannina şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Yunanistan uyrukludur.Gerçek adı da Γεώργιος Μπλέτσας şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Georgios Bletsas Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Georgios Bletsas, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Veria NPS futbol takımında oynamaktadır. Veria NPS takımına 1 Temmuz 2018 tarihinde katılmıştır. Georgios Bletsas'nin Veria NPS ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Georgios Bletsas Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Georgios Bletsas isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Georgios Bletsas Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Georgios Bletsas futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında PS Kalamata

1 Temmuz 2014 yılında APS Zakynthos

20 Ağustos 2015 yılında Panionios

31 Ağustos 2016 yılında Iraklis

6 Eylül 2017 yılında PAE Veria

23 Şubat 2018 yılında Kulüpsüz

1 Temmuz 2018 yılında Veria NPS

Georgios Bletsas Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Georgios Bletsas şuan Veria NPS takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

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