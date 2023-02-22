Georgios Christodoulis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Georgios Christodoulis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Georgios Christodoulis adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Georgios Christodoulis Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Georgios Christodoulis 4 Ocak 2001 tarihinde Katerini şehrinde doğmuştur. 1,91 m boyundadır. Yunanistan uyrukludur.Gerçek adı da Γεώργιος Χριστοδουλής şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Georgios Christodoulis Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Grigorios Vallis yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Ionikos Nikeas futbol takımında oynamaktadır. Ionikos Nikeas takımına 29 Ağustos 2021 tarihinde katılmıştır. Georgios Christodoulis'nin Ionikos Nikeas ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Georgios Christodoulis Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Georgios Christodoulis isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Georgios Christodoulis Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Georgios Christodoulis futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Ast.Tripoli U19

4 Ağustos 2020 yılında Pierikos

23 Eylül 2020 yılında Eth. Keramidiou

31 Aralık 2020 yılında Pierikos

8 Nisan 2021 yılında Iraklis

29 Ağustos 2021 yılında Ionikos Nikeas

Georgios Christodoulis Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Georgios Christodoulis şuan Ionikos Nikeas takımında oynamakta ve 30 numaralı formayı giymektedir.

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