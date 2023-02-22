Georgios Daviotis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Georgios Daviotis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Georgios Daviotis adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Georgios Daviotis Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Georgios Daviotis 29 Haziran 1998 tarihinde Athen şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Yunanistan uyrukludur.Gerçek adı da Γεώργιος Νταβιώτης şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Georgios Daviotis Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SPORTS ACTION yapmaktadır. Georgios Daviotis, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Proodeftiki Neolea futbol takımında oynamaktadır. Proodeftiki Neolea takımına 4 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Georgios Daviotis'nin Proodeftiki Neolea ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Georgios Daviotis Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Georgios Daviotis isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Georgios Daviotis Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Georgios Daviotis futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

20 Ocak 2015 yılında Atromitos U20

1 Şubat 2018 yılında Atromitos Athen

4 Ağustos 2022 yılında Proodeftiki

Georgios Daviotis Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Georgios Daviotis şuan Proodeftiki Neolea takımında oynamakta ve 27 numaralı formayı giymektedir.

Georgios Daviotis Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Yunanistan U21 takımında 11 numaralı formasıyla 5 Eylül 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.