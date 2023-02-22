Georgios Delizisis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Georgios Delizisis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Georgios Delizisis adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Georgios Delizisis Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Georgios Delizisis 1 Aralık 1987 tarihinde Kozani şehrinde doğmuştur. 1,91 m boyundadır. Yunanistan uyrukludur.Gerçek adı da Γεώργιος Δεληζήσης şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Georgios Delizisis Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışmanı yok yapmaktadır. Georgios Delizisis, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Niki Volou futbol takımında oynamaktadır. Niki Volou takımına 8 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Georgios Delizisis'nin Niki Volou ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Georgios Delizisis Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Georgios Delizisis isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 450 Bin € kadar çıkmıştır.

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Georgios Delizisis Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Georgios Delizisis futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2007 yılında Eordaikos 2007

1 Temmuz 2011 yılında Pont. Katerini

1 Ocak 2012 yılında Niki Volou

25 Temmuz 2012 yılında Apollon Smyrnis

13 Ağustos 2014 yılında AE Larisa

29 Temmuz 2015 yılında Apollon Smyrnis

27 Temmuz 2017 yılında Aris Selanik

8 Ağustos 2022 yılında Niki Volou

Georgios Delizisis Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Georgios Delizisis şuan Niki Volou takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

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