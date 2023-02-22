Georgios Dimostheniadis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Georgios Dimostheniadis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Georgios Dimostheniadis adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Georgios Dimostheniadis Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Georgios Dimostheniadis 25 Mayıs 2003 tarihinde Nea Makri şehrinde doğmuştur. 1,71 m boyundadır. Yunanistan uyrukludur.Gerçek adı da Γεώργιος Δημοσθενιάδης şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Georgios Dimostheniadis Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Sports Genius Agency yapmaktadır. Georgios Dimostheniadis, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

AE Kifisias futbol takımında oynamaktadır. AE Kifisias takımına 30 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Georgios Dimostheniadis'nin AE Kifisias ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Georgios Dimostheniadis Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Georgios Dimostheniadis futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

Haberin Devamı

1 Temmuz 2020 yılında PAO U19

1 Temmuz 2021 yılında AE Kifisias U19

30 Temmuz 2022 yılında AE Kifisias

Georgios Dimostheniadis Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Georgios Dimostheniadis şuan AE Kifisias takımında oynamakta ve 30 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.