Georgios Drenogiannis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Georgios Drenogiannis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Georgios Drenogiannis kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Georgios Drenogiannis ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Georgios Drenogiannis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Georgios Drenogiannis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Georgios Drenogiannis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Georgios Drenogiannis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Georgios Drenogiannis adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Georgios Drenogiannis Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Georgios Drenogiannis 20 Kasım 2001 tarihinde Athens şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Yunanistan uyrukludur.Gerçek adı da Γιώργος Ντρενογιάννης şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Georgios Drenogiannis Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini MGC Sports Ltd yapmaktadır. Georgios Drenogiannis, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

AO Egaleo futbol takımında oynamaktadır. AO Egaleo takımına 23 Eylül 2021 tarihinde katılmıştır. Georgios Drenogiannis'nin AO Egaleo ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Georgios Drenogiannis Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Georgios Drenogiannis isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

Georgios Drenogiannis Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Georgios Drenogiannis futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2020 yılında AO Xanthi U19

17 Nisan 2021 yılında Orfeas Xanthis

30 Haziran 2021 yılında AO Xanthi U19

23 Eylül 2021 yılında AO Egaleo

Georgios Drenogiannis kimdir

Georgios Drenogiannis Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Georgios Drenogiannis şuan AO Egaleo takımında oynamakta ve 77 numaralı formayı giymektedir.

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Georgios Drenogiannis nereli

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