Georgios Garyfallos kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Georgios Garyfallos Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Georgios Garyfallos adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Georgios Garyfallos Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Georgios Garyfallos 30 Haziran 1994 tarihinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Yunanistan uyrukludur.Gerçek adı da Γεώργιος Γαρύφαλλος şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Georgios Garyfallos Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Georgios Garyfallos, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Makedonikos Neapolis futbol takımında oynamaktadır. Makedonikos Neapolis takımına 30 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Georgios Garyfallos'nin Makedonikos Neapolis ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.
Georgios Garyfallos Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Georgios Garyfallos futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2012 yılında Asteras Magikou
1 Temmuz 2013 yılında Makedonikos
28 Ağustos 2019 yılında An. Giannitson
1 Ocak 2020 yılında Th. Sarakinon
30 Temmuz 2021 yılında Makedonikos
Georgios Garyfallos Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Georgios Garyfallos şuan Makedonikos Neapolis takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.
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