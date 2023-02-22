Georgios Gogos kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Georgios Gogos Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Georgios Gogos adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Georgios Gogos Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Georgios Gogos 11 Temmuz 2001 tarihinde Ioannina şehrinde doğmuştur. 1,94 m boyundadır. Yunanistan uyrukludur.Gerçek adı da Γεώργιος Γώγος şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Georgios Gogos Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini FAIR FOOTBALL AGENCY yapmaktadır. Georgios Gogos, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Thesprotos Igoumenitsas futbol takımında oynamaktadır. Thesprotos Igoumenitsas takımına 3 Mart 2021 tarihinde katılmıştır. Georgios Gogos'nin Thesprotos Igoumenitsas ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Georgios Gogos Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Georgios Gogos isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Georgios Gogos Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Georgios Gogos futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

12 Şubat 2018 yılında PAS Giannina

3 Mart 2021 yılında Thesprotos

Georgios Gogos Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Georgios Gogos şuan Thesprotos Igoumenitsas takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

Georgios Gogos Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Yunanistan U18 takımında 14 numaralı formasıyla 19 Aralık 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

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