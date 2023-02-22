Georgios İkonomou kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Georgios İkonomou Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Georgios İkonomou adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Georgios İkonomou Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Georgios İkonomou 14 Şubat 2003 tarihinde doğmuştur. Yunanistan uyrukludur.Gerçek adı da Γεώργιος Οικονόμου şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Georgios İkonomou Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Anagennisi Karditsas futbol takımında oynamaktadır. Anagennisi Karditsas takımına 28 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Georgios İkonomou'nin Anagennisi Karditsas ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Georgios İkonomou Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Georgios İkonomou isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Georgios İkonomou Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Georgios İkonomou futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

28 Temmuz 2020 yılında Anag. Karditsas

Georgios İkonomou Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Georgios İkonomou şuan Anagennisi Karditsas takımında oynamakta ve 46 numaralı formayı giymektedir.

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