Georgios Karakasidis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Georgios Karakasidis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Georgios Karakasidis adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Georgios Karakasidis Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Georgios Karakasidis 31 Ocak 2005 tarihinde doğmuştur. Yunanistan uyrukludur.Gerçek adı da Γεώργιος Καρακασίδης şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Georgios Karakasidis Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Aris Thessaloniki futbol takımında oynamaktadır. Aris Thessaloniki takımına 15 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Georgios Karakasidis'nin Aris Thessaloniki ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Georgios Karakasidis Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Georgios Karakasidis isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Georgios Karakasidis Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Georgios Karakasidis futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

15 Temmuz 2022 yılında Aris Selanik

Georgios Karakasidis Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Georgios Karakasidis şuan Aris Thessaloniki takımında oynamakta ve 70 numaralı formayı giymektedir.

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