Georgios Konstas kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Georgios Konstas Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Georgios Konstas adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Georgios Konstas Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Georgios Konstas 1 Ocak 2004 tarihinde doğmuştur. Yunanistan uyrukludur.Gerçek adı da Γεώργιος Κώνστας şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Georgios Konstas Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Almopos Arideas futbol takımında oynamaktadır. Almopos Arideas takımına 26 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Georgios Konstas'nin Almopos Arideas ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.
Georgios Konstas Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Georgios Konstas futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
26 Eylül 2022 yılında Almopos
Georgios Konstas Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Georgios Konstas şuan Almopos Arideas takımında oynamakta ve 2 numaralı formayı giymektedir.
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