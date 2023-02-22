Georgios Kornezos kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Georgios Kornezos Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Georgios Kornezos adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Georgios Kornezos Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Georgios Kornezos 23 Şubat 1998 tarihinde Athen şehrinde doğmuştur. 1,91 m boyundadır. Yunanistan uyrukludur.Gerçek adı da Γεώργιος Κορνέζος şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Georgios Kornezos Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini KICK OFF SPORT MANAGEMENT yapmaktadır. Georgios Kornezos, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

PAS Lamia 1964 futbol takımında oynamaktadır. PAS Lamia 1964 takımına 11 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Georgios Kornezos'nin PAS Lamia 1964 ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Georgios Kornezos Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Georgios Kornezos isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Georgios Kornezos Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Georgios Kornezos futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında Ast. Vlachioti

1 Temmuz 2016 yılında AE Sparti

13 Eylül 2017 yılında Ionikos Nikeas

16 Temmuz 2018 yılında Ethn. Pire

1 Temmuz 2019 yılında AEK Atina

2 Temmuz 2019 yılında Volos NPS

16 Ocak 2020 yılında AEK Atina

17 Ocak 2020 yılında Ionikos Nikeas

30 Haziran 2020 yılında AEK Atina

13 Ağustos 2020 yılında Ast. Vlachioti

30 Haziran 2021 yılında AEK Atina

1 Temmuz 2021 yılında AEK Atina B

11 Ağustos 2022 yılında PAS Lamia

Georgios Kornezos Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Georgios Kornezos şuan PAS Lamia 1964 takımında oynamakta ve 33 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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