Georgios Kosteas kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Georgios Kosteas Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Georgios Kosteas adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Georgios Kosteas Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Georgios Kosteas 16 Nisan 2003 tarihinde doğmuştur. Yunanistan uyrukludur.Gerçek adı da Γεώργιος Κωστέας şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Georgios Kosteas Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Asteras Tripolis futbol takımında oynamaktadır. Asteras Tripolis takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Georgios Kosteas'nin Asteras Tripolis ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Georgios Kosteas Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Georgios Kosteas futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
31 Ağustos 2020 yılında Ast.Tripoli U19
1 Temmuz 2022 yılında Asteras Tripoli
Georgios Kosteas Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Georgios Kosteas şuan Asteras Tripolis takımında oynamakta ve 97 numaralı formayı giymektedir.
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