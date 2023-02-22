Georgios Koulouris kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Georgios Koulouris Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Georgios Koulouris adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Georgios Koulouris Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Georgios Koulouris 22 Temmuz 2004 tarihinde Corfu şehrinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Yunanistan uyrukludur.Gerçek adı da Γεώργιος Κουλούρης şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Georgios Koulouris Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Georgios Koulouris, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

PAOK Thessaloniki B futbol takımında oynamaktadır. PAOK Thessaloniki B takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Georgios Koulouris'nin PAOK Thessaloniki B ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Georgios Koulouris Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Georgios Koulouris isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Georgios Koulouris Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Georgios Koulouris futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında PAOK U17

1 Temmuz 2020 yılında PAOK U19

1 Temmuz 2021 yılında PAOK Saloniki B

Georgios Koulouris Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Georgios Koulouris şuan PAOK Thessaloniki B takımında oynamakta ve 84 numaralı formayı giymektedir.

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