Georgios Krimitzas kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Georgios Krimitzas Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Georgios Krimitzas adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Georgios Krimitzas Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Georgios Krimitzas 30 Haziran 2002 tarihinde doğmuştur. Yunanistan uyrukludur.Gerçek adı da Γεώργιος Κριμιτζάς şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Georgios Krimitzas Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Niki Volou futbol takımında oynamaktadır. Niki Volou takımına 31 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Georgios Krimitzas'nin Niki Volou ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Georgios Krimitzas Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Georgios Krimitzas isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Georgios Krimitzas Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Georgios Krimitzas futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2021 yılında Aris Selanik

13 Eylül 2021 yılında Pierikos

31 Ağustos 2022 yılında Niki Volou

Georgios Krimitzas Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Georgios Krimitzas şuan Niki Volou takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.