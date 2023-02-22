Georgios Kyriopoulos kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Georgios Kyriopoulos Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Georgios Kyriopoulos adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Georgios Kyriopoulos Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Georgios Kyriopoulos 24 Ağustos 2004 tarihinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Yunanistan uyrukludur.Gerçek adı da Γεώργιος Κυριόπουλος şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Georgios Kyriopoulos Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ProHeroes yapmaktadır. Georgios Kyriopoulos, Sol ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Panathinaikos Athen U19 futbol takımında oynamaktadır. Panathinaikos Athen U19 takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Georgios Kyriopoulos'nin Panathinaikos Athen U19 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Georgios Kyriopoulos Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Georgios Kyriopoulos futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2021 yılında PAO U19
Georgios Kyriopoulos Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Georgios Kyriopoulos şuan Panathinaikos Athen U19 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
Georgios Kyriopoulos Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?
Yunanistan U19 takımında 11 numaralı formasıyla 21 Eylül 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 1 gol atmıştır.
Yunanistan U18 takımında 6 numaralı formasıyla 26 Haziran 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.
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