Georgios Ladas kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Georgios Ladas Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Georgios Ladas adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Georgios Ladas Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Georgios Ladas 1 Mayıs 1999 tarihinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Yunanistan uyrukludur.Gerçek adı da Γεώργιος Λαδάς şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Georgios Ladas Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini THE LEGION AGENCY yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

PS Kalamata futbol takımında oynamaktadır. PS Kalamata takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Georgios Ladas'nin PS Kalamata ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Georgios Ladas Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Georgios Ladas isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Georgios Ladas Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Georgios Ladas futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında AOK Kerkyra U20

1 Temmuz 2017 yılında PAO Vardas

29 Temmuz 2020 yılında Olymp. Volou

29 Eylül 2021 yılında Aias Gastounis

1 Ocak 2022 yılında PS Kalamata

Georgios Ladas Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Georgios Ladas şuan PS Kalamata takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

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