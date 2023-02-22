Georgios Lagonidis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Georgios Lagonidis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Georgios Lagonidis adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Georgios Lagonidis Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Georgios Lagonidis 11 Temmuz 2002 tarihinde Thessaloniki şehrinde doğmuştur. 1,94 m boyundadır. Yunanistan uyrukludur.Gerçek adı da Γεώργιος Λαγωνίδης şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Georgios Lagonidis Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Blacksport yapmaktadır. Georgios Lagonidis, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Iraklis Larisas futbol takımında oynamaktadır. Iraklis Larisas takımına 18 Ekim 2022 tarihinde katılmıştır. Georgios Lagonidis'nin Iraklis Larisas ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.
Georgios Lagonidis Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Georgios Lagonidis futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2019 yılında PAOK U19
12 Eylül 2020 yılında Offenbach U19
1 Temmuz 2021 yılında Kulüpsüz
8 Eylül 2021 yılında SV Röchling
1 Temmuz 2022 yılında Kulüpsüz
18 Ekim 2022 yılında Iraklis Larisas
Georgios Lagonidis Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Georgios Lagonidis şuan Iraklis Larisas takımında oynamakta ve 46 numaralı formayı giymektedir.
Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?PAOK Thessaloniki (-2020), Kickers Offenbach (2020-2021)
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