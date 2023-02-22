Georgios Lampridis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Georgios Lampridis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Georgios Lampridis adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Georgios Lampridis Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Georgios Lampridis 1 Haziran 2003 tarihinde doğmuştur. Yunanistan uyrukludur.Gerçek adı da Γεώργιος Λαμπρίδης şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Georgios Lampridis Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
PAO Rouf futbol takımında oynamaktadır. PAO Rouf takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Georgios Lampridis'nin PAO Rouf ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.
Georgios Lampridis Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Georgios Lampridis futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Ocak 2023 yılında PAO Rouf
Georgios Lampridis Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Georgios Lampridis şuan PAO Rouf takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.
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