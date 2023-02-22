Georgios Lesaj kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Georgios Lesaj Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Georgios Lesaj adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Georgios Lesaj Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Georgios Lesaj 25 Ocak 1999 tarihinde Larisa şehrinde doğmuştur. Yunanistan,Arnavutluk uyrukludur.Gerçek adı da Γεώργιος Λεσάι şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Georgios Lesaj Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini El. Sports Agency yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Iraklis Larisas futbol takımında oynamaktadır. Iraklis Larisas takımına 2 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Georgios Lesaj'nin Iraklis Larisas ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.
Georgios Lesaj Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Georgios Lesaj futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Ocak 2016 yılında Ampeloniakos
1 Temmuz 2016 yılında AO Trikala U19
27 Ocak 2017 yılında Ampeloniakos
12 Ocak 2018 yılında Falaniakos
1 Temmuz 2021 yılında Aetos Makrych.
14 Ağustos 2021 yılında Dotieas Agias
2 Ağustos 2022 yılında Iraklis Larisas
Georgios Lesaj Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Georgios Lesaj şuan Iraklis Larisas takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.
Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!
Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.