Georgios Liavas kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Georgios Liavas Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Georgios Liavas adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Georgios Liavas Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Georgios Liavas 12 Şubat 2001 tarihinde Archontochori şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Yunanistan uyrukludur.Gerçek adı da Γεώργιος Λιάβας şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Georgios Liavas Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Georgios Liavas, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Panetolikos GFS futbol takımında oynamaktadır. Panetolikos GFS takımına 14 Ağustos 2018 tarihinde katılmıştır. Georgios Liavas'nin Panetolikos GFS ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Georgios Liavas Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Georgios Liavas isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

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Georgios Liavas Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Georgios Liavas futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

14 Ağustos 2018 yılında Panetolikos

Georgios Liavas Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Georgios Liavas şuan Panetolikos GFS takımında oynamakta ve 54 numaralı formayı giymektedir.

Georgios Liavas Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Yunanistan U21 takımında 16 numaralı formasıyla 6 Haziran 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

Yunanistan U19 takımında 2 numaralı formasıyla 6 Eylül 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 13 maçta 2 gol atmıştır.

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