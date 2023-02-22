Georgios Maidanos kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Georgios Maidanos Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Georgios Maidanos adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Georgios Maidanos Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Georgios Maidanos 12 Nisan 1998 tarihinde Kavala şehrinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Yunanistan uyrukludur.Gerçek adı da Γεώργιος Μαϊδανός şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Georgios Maidanos Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Zafi Agent yapmaktadır. Georgios Maidanos, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

AE Larisa futbol takımında oynamaktadır. AE Larisa takımına 24 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Georgios Maidanos'nin AE Larisa ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Georgios Maidanos Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Georgios Maidanos isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Georgios Maidanos Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Georgios Maidanos futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2017 yılında Nestos

5 Ağustos 2019 yılında AO Kavala

24 Temmuz 2020 yılında AE Larisa

Georgios Maidanos Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Georgios Maidanos şuan AE Larisa takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

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