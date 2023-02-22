Georgios Makris kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Georgios Makris Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Georgios Makris adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Georgios Makris Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Georgios Makris 27 Eylül 2000 tarihinde doğmuştur. Yunanistan uyrukludur.Gerçek adı da Γεώργιος Μακρής şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Georgios Makris Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Iraklis Selanik futbol takımında oynamaktadır. Iraklis Selanik takımına 20 Ağustos 2021 tarihinde katılmıştır. Georgios Makris'nin Iraklis Selanik ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.
Georgios Makris Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Georgios Makris futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Eylül 2018 yılında Iraklis
14 Eylül 2020 yılında Iraklis Ampelo.
20 Ağustos 2021 yılında Iraklis
Georgios Makris Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Georgios Makris şuan Iraklis Selanik takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.
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