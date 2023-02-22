Georgios Makrydakis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Georgios Makrydakis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Georgios Makrydakis adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Georgios Makrydakis Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Georgios Makrydakis 12 Mayıs 2000 tarihinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Yunanistan uyrukludur.Gerçek adı da Γεώργιος Μακρυδάκης şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Georgios Makrydakis Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Zafi Agent yapmaktadır. Georgios Makrydakis, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Almopos Arideas futbol takımında oynamaktadır. Almopos Arideas takımına 31 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Georgios Makrydakis'nin Almopos Arideas ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Georgios Makrydakis Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Georgios Makrydakis isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

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Georgios Makrydakis Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Georgios Makrydakis futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında OFI Girit U19

1 Temmuz 2020 yılında Agios Nikolaos

1 Temmuz 2021 yılında Kulüpsüz

7 Eylül 2021 yılında PASA Irodotos

31 Ocak 2023 yılında Almopos

Georgios Makrydakis Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Georgios Makrydakis şuan Almopos Arideas takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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