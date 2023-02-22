Georgios Manalis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Georgios Manalis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Georgios Manalis adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Georgios Manalis Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Georgios Manalis 21 Aralık 1994 tarihinde Athen şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Yunanistan uyrukludur.Gerçek adı da Γεώργιος Μάναλης şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Georgios Manalis Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Target Sport yapmaktadır. Georgios Manalis, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

PAE Chania futbol takımında oynamaktadır. PAE Chania takımına 20 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Georgios Manalis'nin PAE Chania ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Georgios Manalis Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Georgios Manalis isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Georgios Manalis Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Georgios Manalis futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında Ethn. Pire

21 Temmuz 2019 yılında Ionikos Nikeas

20 Eylül 2022 yılında PAE Chania

Georgios Manalis Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Georgios Manalis şuan PAE Chania takımında oynamakta ve 27 numaralı formayı giymektedir.

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