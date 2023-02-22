Georgios Manolakis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Georgios Manolakis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Georgios Manolakis adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Georgios Manolakis Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Georgios Manolakis 28 Mayıs 1999 tarihinde Rhodos şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Yunanistan uyrukludur.Gerçek adı da Γεώργιος Μανωλάκης şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Georgios Manolakis Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Georgios Manolakis, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Almopos Arideas futbol takımında oynamaktadır. Almopos Arideas takımına 6 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Georgios Manolakis'nin Almopos Arideas ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Georgios Manolakis Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Georgios Manolakis isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Georgios Manolakis Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Georgios Manolakis futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında Panetolikos U20

13 Ağustos 2017 yılında VfR Aalen U19

16 Ocak 2018 yılında SSV Ulm 1846

1 Ocak 2019 yılında FC Memmingen

20 Temmuz 2019 yılında Diagoras

16 Ağustos 2021 yılında Iraklis

6 Eylül 2022 yılında Almopos

Georgios Manolakis Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Georgios Manolakis şuan Almopos Arideas takımında oynamakta ve 77 numaralı formayı giymektedir.

Georgios Manolakis Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Yunanistan U18 takımında 3 numaralı formasıyla 8 Ocak 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

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