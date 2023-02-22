Georgios Manousakis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Georgios Manousakis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Georgios Manousakis kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Georgios Manousakis ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Georgios Manousakis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Georgios Manousakis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Georgios Manousakis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Georgios Manousakis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Georgios Manousakis adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Georgios Manousakis Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Georgios Manousakis 10 Nisan 1998 tarihinde Heraklion şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Yunanistan uyrukludur.Gerçek adı da Γεώργιος Μανουσάκης şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Georgios Manousakis Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Georgios Manousakis, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

PAE Chania futbol takımında oynamaktadır. PAE Chania takımına 16 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Georgios Manousakis'nin PAE Chania ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Georgios Manousakis Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Georgios Manousakis isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 450 Bin € kadar çıkmıştır.

Georgios Manousakis Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Georgios Manousakis futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2016 yılında Ergotelis

2 Şubat 2016 yılında PAO Krousona

30 Haziran 2016 yılında Ergotelis

1 Temmuz 2021 yılında PAS Lamia

11 Ağustos 2022 yılında Iraklis

16 Ocak 2023 yılında PAE Chania

Georgios Manousakis kimdir

Georgios Manousakis Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Georgios Manousakis şuan PAE Chania takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.

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Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Georgios Manousakis nereli

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