Georgios Manousos kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Georgios Manousos Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Georgios Manousos adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Georgios Manousos Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Georgios Manousos 3 Aralık 1987 tarihinde Mytilini şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Yunanistan uyrukludur.Gerçek adı da Γεώργιος Μανούσος şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Georgios Manousos Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Vassilis Panagiotakis yapmaktadır. Georgios Manousos, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

PAS Lamia 1964 futbol takımında oynamaktadır. PAS Lamia 1964 takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Georgios Manousos'nin PAS Lamia 1964 ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Georgios Manousos Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Georgios Manousos isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 700 Bin € kadar çıkmıştır.

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Georgios Manousos Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Georgios Manousos futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2005 yılında Eolikos

1 Temmuz 2008 yılında OFI Girit

1 Temmuz 2011 yılında AEL Kalloni

1 Temmuz 2016 yılında Platanias

1 Temmuz 2017 yılında Atromitos Athen

1 Temmuz 2021 yılında PAS Lamia

Georgios Manousos Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Georgios Manousos şuan PAS Lamia 1964 takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

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