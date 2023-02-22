Georgios Marinos kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Georgios Marinos Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Georgios Marinos adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Georgios Marinos Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Georgios Marinos 8 Mayıs 2000 tarihinde Mytilini şehrinde doğmuştur. 1,72 m boyundadır. Yunanistan uyrukludur.Gerçek adı da Γεώργιος Μαρίνος şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Georgios Marinos Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini V_Agent yapmaktadır. Georgios Marinos, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Olimpiakos Pire B futbol takımında oynamaktadır. Olimpiakos Pire B takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Georgios Marinos'nin Olimpiakos Pire B ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Georgios Marinos Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Georgios Marinos isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Georgios Marinos Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Georgios Marinos futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

5 Temmuz 2018 yılında Olympiakos U19

1 Temmuz 2020 yılında Olimpiakos

5 Ekim 2020 yılında APO Levadiakos

30 Haziran 2021 yılında Olimpiakos

1 Temmuz 2021 yılında Olimpiakos B

Georgios Marinos Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Georgios Marinos şuan Olimpiakos Pire B takımında oynamakta ve 72 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Georgios Marinos Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Odysseas Elytis Lesvou

Yunanistan U19 takımında 21 numaralı formasıyla 6 Eylül 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.