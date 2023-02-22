Georgios Masouras kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Georgios Masouras Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Georgios Masouras adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Georgios Masouras Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Georgios Masouras 1 Ocak 1994 tarihinde Kechrinia şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Yunanistan uyrukludur.Gerçek adı da Γεώργιος Μασούρας şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Georgios Masouras Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Target Sport yapmaktadır. Georgios Masouras, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Olimpiakos Pire futbol takımında oynamaktadır. Olimpiakos Pire takımına 1 Ocak 2019 tarihinde katılmıştır. Georgios Masouras'nin Olimpiakos Pire ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Georgios Masouras Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/geo_masou/

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Georgios Masouras Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Georgios Masouras isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 7.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 10.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Georgios Masouras Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Georgios Masouras futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında Ilysiakos

1 Temmuz 2014 yılında Panionios

1 Ocak 2019 yılında Olimpiakos

Georgios Masouras Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Georgios Masouras şuan Olimpiakos Pire takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Georgios Masouras Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Omonoia Kechrinias, Apollon Smyrnis (?-2012)

Yunanistan takımında 7 numaralı formasıyla 18 Kasım 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 29 maçta 4 gol atmıştır.

Yunanistan U21 takımında 21 numaralı formasıyla 2 Haziran 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 0 gol atmıştır.

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