Georgios Mygas kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Georgios Mygas Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Georgios Mygas adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Georgios Mygas Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Georgios Mygas 7 Nisan 1994 tarihinde Amfilochia şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Yunanistan uyrukludur.Gerçek adı da Γεώργιος Μύγας şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Georgios Mygas Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SNG yapmaktadır. Georgios Mygas, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Ionikos Nikeas futbol takımında oynamaktadır. Ionikos Nikeas takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Georgios Mygas'nin Ionikos Nikeas ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Georgios Mygas Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Georgios Mygas isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 750 Bin € kadar çıkmıştır.

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Georgios Mygas Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Georgios Mygas futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında Panetolikos

12 Ocak 2019 yılında Z. Sosnowiec

1 Temmuz 2019 yılında Kulüpsüz

6 Şubat 2020 yılında APO Levadiakos

1 Temmuz 2021 yılında Ionikos Nikeas

Georgios Mygas Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Georgios Mygas şuan Ionikos Nikeas takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

Georgios Mygas Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Yunanistan U21 takımında 2 numaralı formasıyla 30 Mart 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.

Yunanistan U19 takımında 7 numaralı formasıyla 6 Şubat 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.

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