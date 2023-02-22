Georgios Nikas kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Georgios Nikas Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Georgios Nikas adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Georgios Nikas Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Georgios Nikas 17 Eylül 1999 tarihinde Thiva şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Yunanistan uyrukludur.Gerçek adı da Γεώργιος Νίκας şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Georgios Nikas Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini V_Agent yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

APO Levadiakos futbol takımında oynamaktadır. APO Levadiakos takımına 24 Ağustos 2017 tarihinde katılmıştır. Georgios Nikas'nin APO Levadiakos ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Georgios Nikas Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Georgios Nikas isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

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Georgios Nikas Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Georgios Nikas futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

24 Ağustos 2017 yılında APO Levadiakos

Georgios Nikas Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Georgios Nikas şuan APO Levadiakos takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

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