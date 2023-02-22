Georgios Pamlidis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Georgios Pamlidis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Georgios Pamlidis adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Georgios Pamlidis Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Georgios Pamlidis 13 Kasım 1993 tarihinde Katerini şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Yunanistan uyrukludur.Gerçek adı da Γεώργιος Παμλίδης şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Georgios Pamlidis Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Pavlos Topidis yapmaktadır. Georgios Pamlidis, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

PAS Giannina futbol takımında oynamaktadır. PAS Giannina takımına 22 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Georgios Pamlidis'nin PAS Giannina ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Georgios Pamlidis Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Georgios Pamlidis isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

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Georgios Pamlidis Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Georgios Pamlidis futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

28 Ağustos 2013 yılında Ach.Neokesarias

22 Temmuz 2014 yılında Ergotelis

29 Ocak 2015 yılında AE Larisa

30 Haziran 2015 yılında Ergotelis

7 Ocak 2016 yılında AOK Kerkyra

1 Temmuz 2018 yılında PAS Giannina

5 Temmuz 2021 yılında Apollon Smyrnis

22 Temmuz 2022 yılında PAS Giannina

Georgios Pamlidis Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Georgios Pamlidis şuan PAS Giannina takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.

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