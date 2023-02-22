Georgios Papadopoulos kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Georgios Papadopoulos Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Georgios Papadopoulos adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Georgios Papadopoulos Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Georgios Papadopoulos 18 Ekim 2002 tarihinde Thessaloniki şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Yunanistan uyrukludur.Gerçek adı da Γεώργιος Παπαδόπουλος şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Georgios Papadopoulos Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SpoCoNet yapmaktadır. Georgios Papadopoulos, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

AO Episkopi Rethymnou futbol takımında oynamaktadır. AO Episkopi Rethymnou takımına 22 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Georgios Papadopoulos'nin AO Episkopi Rethymnou ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Georgios Papadopoulos Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Georgios Papadopoulos isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Georgios Papadopoulos Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Georgios Papadopoulos futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Ast.Tripoli U19

5 Ağustos 2021 yılında Asteras Tripoli

22 Eylül 2022 yılında AO Episkopi

Georgios Papadopoulos Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Georgios Papadopoulos şuan AO Episkopi Rethymnou takımında oynamakta ve 16 numaralı formayı giymektedir.

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