Georgios Papavasiliou kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Georgios Papavasiliou Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Georgios Papavasiliou adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Georgios Papavasiliou Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Georgios Papavasiliou 6 Nisan 1992 tarihinde Proti şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Yunanistan uyrukludur.Gerçek adı da Γεώργιος Παπαβασιλείου şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Georgios Papavasiliou Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Georgios Papavasiliou, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Panserraikos futbol takımında oynamaktadır. Panserraikos takımına 13 Ağustos 2018 tarihinde katılmıştır. Georgios Papavasiliou'nin Panserraikos ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Georgios Papavasiliou Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Georgios Papavasiliou isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

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Georgios Papavasiliou Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Georgios Papavasiliou futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Eylül 2014 yılında Doxa Dramas

19 Temmuz 2015 yılında PS Serres

1 Ocak 2016 yılında Od. Anagennisis

29 Temmuz 2016 yılında M.Alex.Karperis

1 Ocak 2017 yılında Od. Anagennisis

30 Temmuz 2017 yılında Elp. Skoutareos

13 Ağustos 2018 yılında Panserraikos

Georgios Papavasiliou Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Georgios Papavasiliou şuan Panserraikos takımında oynamakta ve 92 numaralı formayı giymektedir.

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