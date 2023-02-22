Georgios Prountzos kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Georgios Prountzos Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Georgios Prountzos adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Georgios Prountzos Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Georgios Prountzos 18 Ağustos 2003 tarihinde doğmuştur. Yunanistan uyrukludur.Gerçek adı da Γεώργιος Δομίνικος Προύντζος şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Georgios Prountzos Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Target Sport yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Asteras Tripolis futbol takımında oynamaktadır. Asteras Tripolis takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Georgios Prountzos'nin Asteras Tripolis ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Georgios Prountzos Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Georgios Prountzos isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Georgios Prountzos Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Georgios Prountzos futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2022 yılında Asteras Tripoli

Georgios Prountzos Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Georgios Prountzos şuan Asteras Tripolis takımında oynamakta ve 64 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.