Georgios Saramantas kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Georgios Saramantas Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Georgios Saramantas adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Georgios Saramantas Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Georgios Saramantas 29 Ocak 1992 tarihinde Pyrgos şehrinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Yunanistan uyrukludur.Gerçek adı da Γεώργιος Σαραμαντάς şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Georgios Saramantas Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Zafi Agent yapmaktadır. Georgios Saramantas, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

PAS Lamia 1964 futbol takımında oynamaktadır. PAS Lamia 1964 takımına 6 Ağustos 2020 tarihinde katılmıştır. Georgios Saramantas'nin PAS Lamia 1964 ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Georgios Saramantas Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Georgios Saramantas isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

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Georgios Saramantas Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Georgios Saramantas futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında Paniliakos

10 Temmuz 2014 yılında Iraklis

1 Temmuz 2017 yılında Panionios

6 Ağustos 2020 yılında PAS Lamia

Georgios Saramantas Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Georgios Saramantas şuan PAS Lamia 1964 takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.

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