Georgios Sideras kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Georgios Sideras Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Georgios Sideras adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Georgios Sideras Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Georgios Sideras 30 Mayıs 2002 tarihinde Athens şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Yunanistan uyrukludur.Gerçek adı da Γεώργιος Σιδεράς şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Georgios Sideras Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini FAIR FOOTBALL AGENCY yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Panathinaikos Athen futbol takımında oynamaktadır. Panathinaikos Athen takımına 9 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Georgios Sideras'nin Panathinaikos Athen ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Georgios Sideras Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Georgios Sideras isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Georgios Sideras Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Georgios Sideras futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında PAO U19

9 Temmuz 2021 yılında Panathinaikos

Georgios Sideras Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Georgios Sideras şuan Panathinaikos Athen takımında oynamakta ve 24 numaralı formayı giymektedir.

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