Georgios Sikalias kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Georgios Sikalias Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Georgios Sikalias kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Georgios Sikalias ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Georgios Sikalias kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Georgios Sikalias Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Georgios Sikalias kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Georgios Sikalias Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Georgios Sikalias adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Georgios Sikalias Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Georgios Sikalias 25 Mart 1986 tarihinde Athen şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Yunanistan uyrukludur.Gerçek adı da Γεώργιος Σικαλιάς şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Georgios Sikalias Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Georgios Sikalias, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

AO Egaleo futbol takımında oynamaktadır. AO Egaleo takımına 1 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Georgios Sikalias'nin AO Egaleo ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Georgios Sikalias Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Georgios Sikalias isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

Georgios Sikalias Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Georgios Sikalias futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2004 yılında Panathinaikos

1 Temmuz 2006 yılında AO Koropi

30 Haziran 2007 yılında Panathinaikos

1 Temmuz 2007 yılında Ethn. Pire

30 Haziran 2008 yılında Panathinaikos

1 Temmuz 2008 yılında PAS Giannina

31 Ağustos 2011 yılında Panthrakikos

3 Ağustos 2012 yılında Ira. Psachnon

13 Ağustos 2013 yılında AE Larisa

14 Temmuz 2014 yılında AO Chania

26 Ağustos 2015 yılında AO Trikala

4 Ocak 2016 yılında AE Karaiskakis

13 Temmuz 2016 yılında Doxa Dramas

2 Ağustos 2017 yılında Ethn. Pire

12 Ağustos 2018 yılında Platanias

14 Ocak 2019 yılında Diagoras

1 Temmuz 2019 yılında AO Egaleo

Georgios Sikalias kimdir

Georgios Sikalias Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Georgios Sikalias şuan AO Egaleo takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

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Georgios Sikalias nereli

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