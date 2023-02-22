Georgios Stamatakis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Georgios Stamatakis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Georgios Stamatakis adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Georgios Stamatakis Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Georgios Stamatakis 23 Kasım 2005 tarihinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Yunanistan uyrukludur.Gerçek adı da Γεώργιος Σταματάκης şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Georgios Stamatakis Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Georgios Stamatakis, Sol ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
PAE Chania futbol takımında oynamaktadır. PAE Chania takımına 31 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Georgios Stamatakis'nin PAE Chania ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.
Georgios Stamatakis Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Georgios Stamatakis futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2021 yılında PAE Chania U19
31 Ocak 2023 yılında PAE Chania
Georgios Stamatakis Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Georgios Stamatakis şuan PAE Chania takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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