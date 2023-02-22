Georgios Stamoulis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Georgios Stamoulis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Georgios Stamoulis adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Georgios Stamoulis Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Georgios Stamoulis 9 Ocak 2003 tarihinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Yunanistan uyrukludur.Gerçek adı da Γεώργιος Σταμούλης şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Georgios Stamoulis Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SpoCoNet yapmaktadır. Georgios Stamoulis, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
AEK Atina B futbol takımında oynamaktadır. AEK Atina B takımına 5 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Georgios Stamoulis'nin AEK Atina B ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde bitmektedir.
Georgios Stamoulis Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Georgios Stamoulis futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
4 Temmuz 2019 yılında Olympiakos U19
1 Temmuz 2021 yılında Olimpiakos B
1 Ocak 2022 yılında Kulüpsüz
3 Ağustos 2022 yılında Fostiras
5 Ocak 2023 yılında AEK Atina B
Georgios Stamoulis Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Georgios Stamoulis şuan AEK Atina B takımında oynamakta ve 77 numaralı formayı giymektedir.
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