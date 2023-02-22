Georgios Strezos kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Georgios Strezos Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Georgios Strezos adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Georgios Strezos Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Georgios Strezos 6 Temmuz 1995 tarihinde Chalkidona şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Yunanistan uyrukludur.Gerçek adı da Γεώργιος Στρέζος şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Georgios Strezos Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Rush & Guide yapmaktadır. Georgios Strezos, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Athens Kallithea FC futbol takımında oynamaktadır. Athens Kallithea FC takımına 2 Eylül 2021 tarihinde katılmıştır. Georgios Strezos'nin Athens Kallithea FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Georgios Strezos Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Georgios Strezos isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 450 Bin € kadar çıkmıştır.

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Georgios Strezos Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Georgios Strezos futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

4 Temmuz 2013 yılında Olympiakos U20

1 Temmuz 2014 yılında Olimpiakos

19 Ağustos 2015 yılında Panachaiki

30 Haziran 2016 yılında Olimpiakos

1 Eylül 2016 yılında Panegialios

31 Ocak 2017 yılında OFI Girit

1 Temmuz 2019 yılında Kulüpsüz

25 Eylül 2019 yılında Willem II

1 Temmuz 2020 yılında Kulüpsüz

2 Eylül 2021 yılında GS Kallithea

Georgios Strezos Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Georgios Strezos şuan Athens Kallithea FC takımında oynamakta ve 16 numaralı formayı giymektedir.

Georgios Strezos Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Yunanistan U19 takımında 1 numaralı formasıyla 10 Eylül 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 9 maçta 0 gol atmıştır.

Yunanistan U18 takımında 1 numaralı formasıyla 5 Ocak 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

Yunanistan U17 takımında 1 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

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