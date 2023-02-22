Georgios Syrmis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Georgios Syrmis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Georgios Syrmis adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Georgios Syrmis Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Georgios Syrmis 24 Mart 2003 tarihinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Yunanistan uyrukludur.Gerçek adı da Γεώργιος Συρμής şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Georgios Syrmis Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SEG yapmaktadır. Georgios Syrmis, Sol ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Olimpiakos Pire B futbol takımında oynamaktadır. Olimpiakos Pire B takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Georgios Syrmis'nin Olimpiakos Pire B ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.
Georgios Syrmis Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Georgios Syrmis futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
8 Eylül 2017 yılında Olympiakos U17
4 Temmuz 2019 yılında Olympiakos U19
1 Temmuz 2022 yılında Olimpiakos B
Georgios Syrmis Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Georgios Syrmis şuan Olimpiakos Pire B takımında oynamakta ve 51 numaralı formayı giymektedir.
Georgios Syrmis Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?
Yunanistan U17 takımında 14 numaralı formasıyla 13 Kasım 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 1 gol atmıştır.
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