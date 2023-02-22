Georgios Theocharis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Georgios Theocharis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Georgios Theocharis adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Georgios Theocharis Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Georgios Theocharis 30 Haziran 2002 tarihinde doğmuştur. 1,89 m boyundadır. Yunanistan uyrukludur.Gerçek adı da Γεώργιος Θεοχάρης şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Georgios Theocharis Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

AEK Atina futbol takımında oynamaktadır. AEK Atina takımına 27 Ağustos 2020 tarihinde katılmıştır. Georgios Theocharis'nin AEK Atina ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Georgios Theocharis Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Georgios Theocharis isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Georgios Theocharis Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Georgios Theocharis futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

27 Ağustos 2020 yılında AEK Atina

Georgios Theocharis Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Georgios Theocharis şuan AEK Atina takımında oynamakta ve 99 numaralı formayı giymektedir.

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