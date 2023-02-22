Georgios Tourkochoritis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Georgios Tourkochoritis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Georgios Tourkochoritis adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Georgios Tourkochoritis Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Georgios Tourkochoritis 12 Ocak 2002 tarihinde Livadia şehrinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Yunanistan uyrukludur.Gerçek adı da Γεώργιος Τουρκοχωρίτης şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Georgios Tourkochoritis Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Target Sport yapmaktadır. Georgios Tourkochoritis, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Panathinaikos Athen B futbol takımında oynamaktadır. Panathinaikos Athen B takımına 9 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Georgios Tourkochoritis'nin Panathinaikos Athen B ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Georgios Tourkochoritis Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Georgios Tourkochoritis isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Georgios Tourkochoritis Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Georgios Tourkochoritis futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında PAO U19

9 Temmuz 2021 yılında Panathinaikos B

Georgios Tourkochoritis Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Georgios Tourkochoritis şuan Panathinaikos Athen B takımında oynamakta ve 72 numaralı formayı giymektedir.

Georgios Tourkochoritis Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Yunanistan U21 takımında 2 numaralı formasıyla 23 Eylül 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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